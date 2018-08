Na China, Paulinho tem média de um gol por jogo após retorno

Após passagem apagada pelo Tottenham, Paulinho teve sua primeira experiência no futebol chinês. Entre 2015 e 2017, foram quase 100 jogos pelo Guangzhou Evergrande, com pouco menos de 30 gols marcados. Com marca alta de gols para um volante, foi contratado pelo Barcelona, onde chegou como titular. Após seis meses na Espanha, voltou a ser reserva e, nessa janela de transferências, foi emprestado novamente ao clube chinês. Nessa segunda passagem, sua média de gols é de artilheiro.

Em sete jogos desde seu retorno, Paulinho chegou à marca de três assistências e sete gols. Dois deles foram marcados neste domingo, em vitória de 5 a 0 sobre o Tianjin Quanjian, em que ele também participou de uma assistência. O jogador segue atuando como volante, mas muitas vezes é o primeiro jogador de seu time a dar combate em ataque do adversário, à frente dos atacantes. Usa a camisa nove e participa de todas as criações de jogadas ofensivas, aparecendo quase sempre dentro da pequena área. Só não teve participação em gols em sua estreia e na quinta partida, na única derrota desde seu retorno.

O Guangzhou Evergrande é quarto colocado no Campeonato Chinês, com 36 pontos, três a menos que o líder Shanghai SIPG, mas com um jogo a menos. Para jogar pelo clube, Paulinho recebe cerca de 5,4 milhões de reais por mês.

Jogos de Paulinho desde seu retorno à China

18/07 – Guangzhou Evergrande 4 x 0 Guizhou Zhicheng (Campeonato Chinês)

29/07 – Guangzhou Evergrande 5 x 0 Chongqing Lifan (Campeonato Chinês) – 1 gol

02/08 – Tianjin Teda 0 x 3 Guangzhou Evergrande (Campeonato Chinês) – 2 gols e 1 assistência

05/08 – Guangzhou R&F 2 x 4 Guangzhou Evergrande (Campeonato Chinês) – 2 gols

11/08 – Changchun Yatai 3 x 2 Guangzhou Evergrande (Campeonato Chinês)

15/08 – Henan Jianye 0 x 5 Guangzhou Evergrande (Campeonato Chinês) – 1 assistência

19/08 – Guangzhou Evergrande 5 x 0 Tianjin Quanjian (Campeonato Chinês) – 2 gols e 1 assistência