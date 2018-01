Na abertura da Libertadores, jogador celebra gol dentro de carro

A primeira fase da Copa Libertadores da América teve início nesta segunda-feira, com direito a uma comemoração inusitada. Ao marcar o segundo gol da vitória do Oriente Petrolero, da Bolívia, por 2 a 0 sobre o Universitario, do Peru, o atacante uruguaio Maximiliano “Tanque” Freitas surpreendeu os seguranças do estádio e entrou no carro da patrocinadora do torneio. Dois colegas também entraram no veículo e Freitas completou a festa no Estádio em Santa Cruz de La Sierra buzinando e posando para fotos. O jogo de volta acontece na sexta-feira, dia 26, em Lima. A fase de grupos da Libertadores, após três eliminatórias anteriores, terá início no fim de fevereiro.