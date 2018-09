Cristiano Ronaldo não compareceu à premiação The Best da Fifa, em Londres, na última segunda-feira, apesar de ter sido um dos finalistas, nem se manifestou sobre a vitória de seu ex-colega Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Em seu Instagram, as únicas atualizações foram propagandas de sua nova chuteira. Na manhã desta terça, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, justificou a ausência de Cristiano na gala citando a apertada programação da Juventus, que atuou no domingo e joga na quarta contra o Bologna – explicação que não convenceu a ninguém. Mas enquanto o astro adotou o silêncio, o museu em sua homenagem, localizado em Funchal, Portugal e gerido por sua família, usou as redes sociais para espinafrar a eleição da Fifa.

“Estes troféus ninguém rouba. Tem alarme”, escreveu o Museu CR7, na legenda de uma foto das câmeras de segurança do local onde Cristiano guarda suas premiações. Georgina Rodríguez, a namorada de Cristiano, curtiu a publicação e comentou um emoji de uma coroa. O craque português conquistou o prêmio de melhor do mundo cinco vezes (divide o recorde com Lionel Messi) e era um dos principais candidatos neste ano. Antes de assinar com a Juventus, ele foi o artilheiro e campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.