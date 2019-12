Muricy Ramalho volta a ser técnico do São Paulo em torneio de veteranos

O técnico Muricy Ramalho voltará ao comando do São Paulo no próximo domingo 15. O ídolo tricolor, que atualmente trabalha como comentarista, dirigirá o time de ex-jogadores do clube no torneio Legends Cup Brasil, que reunirá estrelas do esporte e camisas pesadas no Morumbi.

Além do São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia estarão em campo no Morumbi a partir das 14h. Os jogos serão disputados em dois tempos de 25 minutos e os melhores do quadrangular disputam a final. Os outros dois decidem o terceiro lugar.

Entre as presenças internacionais mais ilustres do torneio, destacam-se o alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas, o italiano Luca Toni e o belga Daniel Van Buyten, os argentinos Javier Saviola e Juan Pablo Sorín e o filandês Jari Litmanen.

Além de Muricy, o São Paulo terá em campo Zetti, Cafu, Cicinho, Lugano, Fabão, Alex Silva, Ronaldão, Júnior, Mineiro, Josué, Richarlyson, Dagoberto, Denílson, Aloísio Chulapa, Silas, Careca, Roger, Jorge Wagner, Souza, Falcão, Muller e Leandro Guerreiro. Os ingressos estão à venda pelo site e nas bilheterias físicas.

Publicidade

Miroslav Klose, ídolo do Bayern, confirmou presença no evento Miroslav Klose, ídolo do Bayern, confirmou presença no evento

Programação

14h – Barcelona x Borussia

15h – São Paulo x Bayern

16h – 3º e 4º lugares

17h – Final