Muricy: “Corinthians não foi beneficiado pela arbitragem”

Em entrevista concedida neste mês de novembro para a Revista PLACAR, o técnico Muricy Ramalho falou muito sobre o Campeonato Brasileiro de 2015, vencido pelo Corinthians na última quinta-feira.

Um dos tópicos tratados pelo treinador foi sobre a arbitragem. O técnico foi perguntado se via o Corinthians sendo favorecido pela arbitragem no torneio. A resposta foi negativa.

“Não, não existe isso. Eu posso garantir, porque trabalhei muitos anos na beira do campo e vocês olha os caras que apitam. A gente percebe que são honestos. Isso eu vejo, pois conheço as pessoas e estou no futebol há muitos anos. Um problema que precisa ser corrigido é a maneira como fazem a escala dos árbitros”, disse o treinador.

Na sequência, criticou alguns profissionais que não são afastados, mesmo com erros recorrentes nos jogos. “Tem uns que erram muito e estão sempre lá. Esse negócio de sorteio é muito esquisito. Eu não gosto, não. Árbitro tem que ser sério, porque aí o jogador respeita. Esse negócio de sorteio não dá, tem que colocar os melhores nos jogos mais importantes”, encerrou Muricy.