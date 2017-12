Muralha ameaça usuário no Instagram? Não, era apenas um fake

Se não bastasse o ano conturbado, quando passou a ser muito criticado por torcida e imprensa por falhas em jogos decisivos do Flamengo, o goleiro Alex Muralha acabou sendo vítima de um fake seu no Instagram. O misterioso usuário se passou pelo goleiro e ameaçou um outro perfil da rede social, do oftalmologista Felipe Muralha, que utiliza o sobrenome como identificação no perfil.

O diálogo das ameaças do falso Muralha, cujo nome na rede era “Muralha37”, foi publicado na conta do oftalmologista. Confira algumas das reproduções abaixo:

Procurado por VEJA, Felipe Muralha não respondeu sobre o caso. Já a assessoria de imprensa do goleiro Alex Muralha emitiu uma nota, desmentindo que seu cliente estivesse envolvido no episódio.

“O goleiro Alex Muralha, do Flamengo, não tem qualquer conta em rede social, seja ela de Facebook, Twitter ou Instagram. Qualquer declaração atribuída a ele é mentirosa e não merece crédito.”