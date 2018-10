Mundo do futebol parabeniza Pelé por seu aniversário de 78 anos

Pelé completou 78 anos de vida nesta terça-feira e recebeu diversas homenagens de outros ídolos e entidades de futebol, via redes sociais. Ronaldo, Rivaldo e o ex-companheiro Gérson foram alguns dos que enviaram mensagens de carinho ao Rei, assim como a Fifa, que destacou o único atleta a ter vencido três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970).

A seleção brasileira e o Santos também homenagearam seu maior ídolo, nascido em Três Corações (MG), em 23 de outubro de 1940. Pelé atualmente tem a saúde debilitada: caminha com dificuldades desde que passou por uma cirurgia no quadril, em 2012, e tem feito menos aparições públicas e comerciais. Confira, abaixo, as homenagens ao maior jogador de todos os tempos:

Hoje, o dia é do Rei Pelé. Tive o privilégio de jogar com e contra. Gênio, inteligente toda vida e goleador. Parabéns, saúde e obrigado por ser brasileiro. Palmas pra ele, galera 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/lMPNFNrPX0 — Gerson Oliveira (@canhotinha8) October 23, 2018