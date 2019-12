O Flamengo encerrou na manhã desta segunda-feira 16 a preparação para o confronto com o Al Hilal, da Arábia Saudita, pela semifinal do Mundial de Clubes, no Catar, marcada para terça-feira 17, às 14h30 (de Brasília).

As atividades foram abertas à imprensa apenas nos 15 minutos iniciais, quando os atletas fizeram o aquecimento no gramado do estádio Abdullah Bin Khalifa.

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus, que chegou ao Flamengo justamente depois de passagem pelo Al Hilal, não deve ter desfalques. O time deve ser formado por Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

A equipe saudita, dirigida pelo romeno Razvan Lucescu, deve contar com os retornos de seus principais jogadores, o italiano Sebastian Giovinco, ex-Juventus, e o francês Bafétimbi Gomis, que chegaram ao Catar com desgaste físico. O último entrou no segundo tempo da partida contra o Esperánce, da Tunísia, e marcou o gol que deu ao classificação ao Al Hilal. Na comemoração, Gomis apontou para seu ex-técnico Jorge Jesus, com quem mantém boa relação.

Publicidade

O outro finalista será o vencedor do confronto entre o campeão europeu Liverpool e o Monterrey, do México, campeão da Concacaf. A partida acontece na próxima quarta-feira (18), às 14h30 (de Brasília).

(com Gazeta Press)