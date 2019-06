Mundial Feminino: Itália goleia e assume a liderança do grupo do Brasil

Após surpreender a Austrália na estreia, a seleção feminina de futebol da Itália não tomou conhecimento da Jamaica e venceu mais uma no Copa do Mundo de Futebol Feminino. Jogando no Stade Auguste-Delaune, na cidade francesa de Reims, as italianas golearam por 5 a 0 e assumiram a liderança do Grupo C, do Brasil.

A atacante Cristiana Girelli e a meia Aurora Galli foram os grandes destaques da partida. A primeira fez três, enquanto Galli anotou os dois últimos gols do jogo válido pela segunda rodada.

A Itália tem seis pontos, à frente de Brasil e Austrália, ambas as seleções com três pontos. Ainda sem pontuar, a Jamaica ocupa o quarto e último lugar do grupo.

A seleção brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0 na estreia, mas perdeu para a Austrália por 3 a 2, de virada, na quinta. Com estes resultados, a equipe comandada por Vadão poderá avançar às oitavas de final até mesmo com um empate na rodada final, quando terá pela frente as italianas. Classificam-se as duas primeiras seleções de cada chave e mais as quatro melhores terceiras colocadas.

A última rodada do Grupo C será no dia 18, próxima terça-feira. As italianas vão enfrentar o Brasil, enquanto as jamaicanas terão pela frente a Austrália.