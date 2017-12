Mundial de Clubes: Real Madrid faz final com o Grêmio no sábado

Foi no sufoco, teve árbitro de vídeo, mas o Real Madrid venceu o Al Jazira por 2 a 1, de virada, na segunda partida semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com a vitória, o Real Madrid disputará a final do torneio contra o Grêmio no sábado, às 15 horas, em Abu Dhabi. O Al Jazira disputa o terceiro lugar contra o Pachuca no mesmo dia, ao meio-dia.

O jogo

O time espanhol saiu atrás e poderia ter sofrido o segundo gol, não fosse o árbitro de vídeo, que também anulou um gol dos europeus. Com 4 minutos, após bola levantada na área, Cristiano Ronaldo, sozinho, cabeceou no canto do gol de Housani, que fez grande defesa. Dois minutos depois, após escanteio, CR7 novamente cabeceou, a bola desviou na marcação e Housani voltou a brilhar, com defesa antes de a bola bater na trave. No lance seguinte, Modric deu um chute rasteiro e perigoso da entrada da área e o goleiro voltou a praticar grande defesa.

Aos 9, Benzema entrou livre pela direita e cruzou rasteiro. Cristiano Ronaldo bateu, a bola foi amortecida pela defesa e Housani, de novo, defendeu, dessa vez sem soltar a bola. Aos 15, foi Benzema, que também de cabeça parou na grande atuação do goleiro emirado. Aos 19, Modric, perto da marca do pênalti, bateu no canto rasteiro esquerdo de Housani, que defendeu mandando para escanteio. Após a cobrança, o arqueiro voltou a mostrar segurança encaixando a bola no meio do gol.

Aos 23, Benzema marcou de cabeça, mas teve o gol anulado por falta de Cristiano Ronaldo no zagueiro, enquanto a bola viajava na área. Aos 31, após bola cruzada na área, Casemiro cabeceou a bola desviou na defesa e entrou. O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci anulou, marcando falta. Após consulta ao árbitro de vídeo, Ricci confirmou a anulação do gol, mas dessa vez por impedimento de Benzema, que participava da jogada.

Aos 41, veio o castigo do Real Madrid. Romarinho recebeu dentro da área, cortou Varane e bateu no canto esquerdo do goleiro Navas, que nada pôde fazer. Logo no começo do segundo tempo, o Al Jazira marcou o segundo, mas Mbark Boussoufa estava milimetricamente em posição irregular e teve o gol anulado pelo árbitro de vídeo.

Aos 5 minutos do segundo tempo, o goleiro Ali Khaseif Housani, herói do primeiro tempo, foi substituído por lesão. Al Senaai entrou em seu lugar. Aos 7 minutos, no primeiro lance do novo goleiro, Cristiano Ronaldo recebeu na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro que havia acabado de entrar.



Aos 16, Benzema teve grande chance ao receber sozinho dentro da área, mas Al Senaai fez grande defesa. Aos 20, Benzema chutou de dentro da área e acertou a trave. No contra-ataque, um minuto depois, Romarinho deu outro chute perigoso, que pegou na rede pelo lado de fora.

Benzema voltou a acertar a trave em chute aos 23, após cruzamento da esquerda. Aos 35, após muita pressão, o time espanhol conseguiu a virada. Marcelo lançou, Lucas Vázquez levou até o fundo e cruzou para Bale, que havia acabado de entrar. O galês chutou no canto direito do goleiro emirado, que não alcançou.