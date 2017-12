Mundial de Clubes: Real enfrenta anfitriões por vaga na final

Em busca do terceiro título do Mundial de Clubes da Fifa, o segundo seguido, o Real Madrid estreará na competição nesta quarta-feira, às 15h. O evento deste ano está sendo disputado nos Emirados Árabes Unidos, país do Al Jazira, primeiro adversário do time espanhol. Além de campeão nacional, a equipe tem entre seus destaques o atacante brasileiro Romarinho.

Depois de ter se tornado o primeiro clube da história a vencer a Liga dos Campeões em duas temporadas consecutivas, o time dirigido por Zinedine Zidane quer agora fazer o mesmo no Mundial e igualar o número de títulos do rival Barcelona na competição. Para isso, o clube tem que, primeiramente, passar pelos donos da casa na semifinal.

Para a estreia, quatro dias depois de ter goleado o Sevilla pelo Campeonato Espanhol por 5 a 0, o time terá a volta de volta jogadores importantes. Um deles é o atacante Bale, que se recuperou de mais um problema muscular na panturrilha esquerda, mas provavelmente não será titular. Isco deverá ser mantido na formação inicial. Na última partida, o time também não teve zagueiro Sergio Ramos, o lateral Carvajal, o volante Casemiro, e o atacante Benzema. O único que ainda não tem retorno garantido é o Ramos.

O atual campeão enfrentará um estreante no Mundial, mas que já vem de duas vitórias nesta edição do torneio, ambas por 1 a 0. O Al Jazira iniciou a disputa batendo o Auckland City, da Oceania, e depois passou pelo campeão asiático, o Urawa Red Diamonds. Romarinho se destacou nas duas partidas. Contra o time neozelandês, marcou o gol que garantiu a classificação, e diante do vencedor da Liga dos Campeões da Ásia acertou um lançamento rasteiro excepcional para que Ali Mabkhout balançasse a rede.