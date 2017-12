Mundial de Clubes: Grêmio vence na prorrogação e vai à final

O Grêmio não teve facilidade nesta terça-feira, contra o Pachuca, na primeira semifinal do Mundial de Clubes. Com vitória por 1 a 0, gol na prorrogação, em Al Ain (Emirados Árabes), o time brasileiro garantiu vaga para disputar a terceira final do torneio em sua história. O primeiro tempo foi equilibrado, com Honda jogando muito bem pelo time mexicano. Aos 8 minutos, o meia japonês criou a primeira boa chance com um chute de longe, que passou perto da trave de Marcelo Grohe. Aos 16, Edílson, cobrando falta, também de longe, criou outra boa chance, mas a bola passou por cima do gol de Pérez.

Na cobrança do tiro de meta, Pérez saiu jogando errado e deixou a bola nos pés de Luan, na entrada da área. Ele tabelou com Fernandinho, mas perdeu o gol. Honda recebeu bola em condição de perigo aos 27, mas Cortez desarmou o japonês com precisão, evitando o pior. Aos 40, Fernandinho teve a última grande chance do Grêmio no primeiro tempo, em cobrança de falta, que acabou longe do gol de Pérez. Aos 45, Honda, novamente, ganhou a disputa com a zaga e ficou livre, de frente com Grohe na área, mas novamente Cortez apareceu e travou o chute do japonês.

Com nove minutos do segundo tempo, Jailson saiu jogando errado no meio de campo e perdeu para Urretaviscaya, que levou até a entrada da área e arriscou um chute, que parou nas mãos de Marcelo Grohe. A melhor chance gremista até então veio aos 14, com chute de longe de Luan, que obrigou Pérez a fazer grande defesa antes da bola bater da trave e sair pela linha de fundo.

Aos 29, Edílson teve nova grande chance em cobrança de falta, que passou raspando a trave e balançou a rede, mas pelo lado de fora. Aos 34 o Pachuca teve sua melhor chance. Urretaviscaya cruzou da direita e Guzman, de cabeça, mandou no canto direita de Grohe, em bola que passou raspando a trave.

Aos 41, Jael desviou de cabeça uma cobrança de escanteio e a bola bateu em Luan, que estava embaixo das traves. O camisa 7, no susto, não conseguiu dominar e a bola sobrou limpa para o goleiro Pérez.

Logo com quatro minutos da prorrogação, Éverton, que havia entrado no meio da segunda etapa marcou um golaço e libertou os gremistas. Cortez cobrou rápido um lateral, o meia passou pela marcação, invadiu a área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro. No fim do primeiro tempo, Jael ainda teve grande chance em cruzamento de Léo Moura, aos 13, que acabou furando.

No segundo tempo, Guzman foi expulso ao receber o segundo amarelo por falta em Léo Moura, aos 4 minutos. Aos 6, Jael voltou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 7, Luan quase marcou em chute que passou perto da trave.

Com o triunfo, o Grêmio disputa a final do torneio no sábado, às 15 horas, contra o vencedor de Real Madrid e Al-Jazira. O Pachuca disputa o terceiro lugar no mesmo dia, ao meio-dia, contra o perdedor do jogo.