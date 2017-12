Mundial de Clubes: Confira o calendário dos jogos do torneio

O Mundial de Clubes começa nesta quarta-feira, nos Emirados Árabes, com jogo único da primeira fase. O torneio terá a participação do Grêmio, que estreia na terça-feira, com rival por ser definido, na semifinal da competição.

Veja quando acontecem os jogos (horários de Brasília).

Primeira fase

6 de dezembro – quarta-feira

Jogo 1

15h – Al Jazira (EAU) x Auckland City (NZL) – Estádio Hazza Bin Zayed (Al Ain)

Quartas de final

9 de dezembro – sábado

Jogo 2

11h – Pachuca (MEX) x Wydad Casablanca (MAR) – Estádio Zayed Sports City (Abu Dhabi)

Jogo 3

14h30 – Vencedor do jogo 1 x Urawa Red Diamonds (JAP) – Estádio Zayed Sports City (Abu Dhabi)

Disputa pelo 5º lugar

12 de dezembro – terça-feira

Jogo 4

12h – Perdedor do jogo 2 x Perdedor do jogo 3 – Estádio Hazza Bin Zayed (Al Ain)

Semi-finais

12 de dezembro – terça-feira

Jogo 5

15h – Grêmio (BRA) x Vencedor do jogo 2 – Estádio Hazza Bin Zayed (Al Ain)

13 de dezembro – quarta-feira

Jogo 6

15h – Real Madrid (ESP) x Vencedor do jogo 3 – Estádio Zayed Sports City (Abu Dhabi)

Disputa pelo 3º lugar

16 de dezembro – sábado

Jogo 7

12h – Perdedor do jogo 5 x Perdedor do jogo 6 – Estádio Zayed Sports City (Abu Dhabi)

Final

16 de dezembro – sábado

Jogo 8

15h – Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6 – Estádio Zayed Sports City (Abu Dhabi)