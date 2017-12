Mundial de Clubes: com gol de Romarinho, Al Jazira vai às quartas

ebolUm brasileiro fez o primeiro gol do Mundial de Clubes de 2017. Romarinho, campeão do torneio em 2012, pelo Corinthians, marcou o único gol do Al Jazira, campeão dos Emirados Árabes – em Al Ain – na vitória de 1 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Oceania.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Auckland City criando as melhores chances, obrigando o goleiro Housani a trabalhar. Aos 38 minutos, o time dos Emirados Árabes Unidos pressionou e Romarinho aproveitou uma chance na entrada da área e bateu forte e rasteiro, vencendo o goleiro do time neozelandês.

Romarinho marca o primeiro gol do Mundial de Clubes pic.twitter.com/7YqOUNPKOC — Cruzou é Gol (@CruzoueGol) December 6, 2017

Housani voltou a fazer boas defesas no segundo tempo e evitou gols do Auckland City, que foi muito superior nos 45 minutos finais.

O Al Jazira classificou-se para enfrentar o Urawa Red Diamonds, do Japão, campeão da Ásia, nas quartas. O vencedor do jogo enfrenta o Real Madrid na semifinal.