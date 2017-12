Mundial de Clubes: Al Jazira e Auckland City fazem abertura

Al Jazira e Auckland City, da Nova Zelândia, se enfrentam nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, no jogo que marca a abertura do Mundial de Clubes da Fifa.

Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o time árabe é favorito no confronto para chegar às quartas de final do torneio e enfrentar o Urawa Reds, do Japão. Na semifinal, o clube pode até enfrentar o Real Madrid, caso avance. O Auckland City, com experiência em Mundiais, vai para sua nona disputa e espera repetir 2014, quando ficou em terceiro lugar.

O destaque do jogo é um velho conhecido dos brasileiros. Trata-se do atacante Romarinho, campeão da Libertadores de 2012 pelo Corinthians, que joga pelo Al Jazira. Campeão do mundo em 2012, o atacante disputará o torneio pela segunda vez na carreira.