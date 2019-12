Mundial: confirmadas as escalações das equipes de Flamengo e Liverpool

Flamengo e Liverpool confirmaram as escalações para a final do Mundial de Clubes. Jorge Jesus escalou o time habitual. Já Jürgen Klopp terá a volta do zagueiro Virgil van Dijk.

Confira as equipes:

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, van Dijk e Robertson; Henderson, Keita e Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané e Firmino. Técnico: Jürgen Klopp