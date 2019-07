Multa de Griezmann cai e Barcelona se aproxima de contratação

Antoine Griezmann é sonho antigo do Barcelona. Nesta segunda-feira, 1, por normas de seu contrato, sua multa rescisória cai de 200 milhões de euros (871,5 milhões de reais) para 120 milhões de euros (522,9 milhões de reais) e deixa o francês, que hoje pertence ao Atlético de Madri, mais próximo da equipe catalã.

Com a queda no valor, o Barcelona entra forte na negociação, informou o jornal catalão Sport. O clube deseja o atacante francês desde a temporada passada, mas sem sucesso na conclusão da negociação. Agora, o Atlético não pretende segurar o Griezmann e ainda pretende usar parte do dinheiro de sua venda na contratação do português João Félix, revelação do Benfica, que deve custar cerca de 100 milhões de euros (435,8 milhões de reais).

Griezmann iniciou sua carreira na Espanha, jogando pela Real Sociedad, de 2009 a 2014, quando foi contratado pelo Atlético de Madri. Neste clube, conquistou uma Liga Europa, uma Supercopa da Espanha e uma Supercopa da Europa. Em 2018, pela seleção francesa, conquistou a Copa do Mundo. Em 2016, o jogador também foi artilheiro da Eurocopa, disputada na França.

A chegada de Antoine Griezmann não seria um impeditivo para a contratação de Neymar. Os dois devem chegar e, para isso, o francês Dembélé e o brasileiro Philippe Coutinho devem deixar o Barcelona nesta janela de transferência europeia, que abriu se abriu nesta segunda-feira, 1.