Mulher que acusa Neymar diz que agressão começou por falta de preservativo

A mulher que acusa Neymar de tê-la agredido e estuprado, Najila Trindade de Souza, deu entrevista ao SBT na noite desta quarta-feira, 5, em São Paulo, e reafirmou que o jogador cometeu a violência, dando alguns detalhes do que teria ocorrido no quarto. Ela viajou a Paris com despesas pagas pelo jogador, na metade de maio, e se hospedou no Hotel Sofitel Arco do Triunfo, onde teria ocorrido a agressão seguida de estupro.

Ela disse que o desentendimento entre eles começou quando ela perguntou se ele havia levado preservativo. “Eu não tenho. E ele respondeu que não. Então eu disse que não ia acontecer nada além disso… e continuamos.. Então ele me virou e praticou o ato.”