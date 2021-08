Mudanças no Flu e briga na França: resumo do fim de semana

O último fim de semana foi agitado dentro de campo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense optou por mudar o comando técnico, o Palmeiras chegou a terceira derrota seguida na competição e o Corinthians venceu, pela primeira vez desde a chegada do técnico Sylvinho, a sua segunda partida consecutiva, confirmando a boa fase. A nova temporada do Italiano teve início e o Francês contou com uma confusão generalizada. Confira, abaixo, o melhor do fim de semana.

Fluminense

O clube carioca optou por demitir Roger Machado após a eliminação nas quartas de final da Libertadores e efetivou o ex-jogador e auxiliar fixo Marcão para o cargo de técnico até o fim da temporada.

Marcão é o novo comandante do time do Fluminense até o fim da temporada.

A diretoria efetivou o nome de Marcão com base nos objetivos alcançados pelo treinador em suas recentes passagens no comando do time. + pic.twitter.com/Aw95vsUReK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2021

Brasileirão

O Palmeiras chegou a terceira derrota consecutiva na competição após perder para o Cuiabá por 2 a 0, em pleno Allianz Parque e, vice-líder, segue 5 pontos atrás do líder Atlético-MG. Ainda pela 17ª rodada, o Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e manteve a boa fase sob o comando de Sylvinho. Tentando sair da zona de rebaixamento, o Grêmio derrotou o Bahia por 2 a 0 e já começa a ver uma luz no fim do túnel. Já o Flamengo tropeçou e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Ceará.

Italiano

Neste fim de semana, o Campeonato Italiano teve início para a nova temporada. A atual campeã Inter de Milão estreou com o pé direito e goleou o Genoa por 4 a 0. Já a Juventus, que contou com o retorno de Massimiliano Allegri no banco de reservas, apenas empatou por 2 a 2 com a Udinese.

Confusão no Francês

A partida entre Olympique de Marselha e Nice, o tradicional dérbi do sul, válida pela terceira rodada do Campeonato Francês, neste domingo, 22, foi interrompida após uma confusão generalizada. Depois de receber uma chuva de garrafinhas de água da torcida rival, o meia Dimitri Payet, do Marseille, aos 30 minutos do segundo tempo, jogou um objeto de volta para a arquibancada. Foi o suficiente para a torcida invadir o gramado do Allianz Riviera, em Nice.

⏱️ 76′ | #OGCNOM 1⃣-0⃣ Le match est arrêté. La pelouse de l’Allianz Riviera est envahie. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021

Espanhol

Pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o atacante Memphis Depay salvou o Barcelona de uma derrota. Neste sábado, 21, o clube catalão encarou o Athletic Bilbao, fora de casa, no estádio San Mamés, e empatou por 1 a 1. Depois de Iñigo Martínez abrir o placar para o time da casa, o holandês igualou o placar para os visitantes.

Já o Real Madrid contou com a estrela de Vinícius Júnior, que marcou duas vezes, e empatou por 3 a 3 com o Levante, fora de casa, pela competição nacional. Bale fez o terceiro do Real, enquanto Campaña, Roger Martí, Rober Pier marcaram para o Levante.

Dérbi londrino

No tradicional dérbi londrino, o Chelsea se deu melhor e venceu o Arsenal por 2 a 0, em pleno Emirates. O destaque ficou com Lukaku, que reestreou pelo clube e já anotou um gol. James completou o placar. O Chelsea segue 100% no Inglês, enquanto o Arsenal perdeu as duas partidas da competição disputadas até agora.