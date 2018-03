Mourinho vai faturar R$ 21 mil por minuto em jogos da Copa

O técnico português José Mourinho, do Manchester United, vai faturar uma bolada na Copa do Mundo. Segundo o site inglês Daily Mail, o português vai ficar quatro dias na Rússia para comentar quatro jogos pela emissora local RT, recebendo um salário que chega a mais de 7,6 milhões de reais, cerca de 21.000 reais por minuto de jogo. A contratação de Mourinho foi anunciada na última segunda-feira, pois o treinador estará de folga na época do Mundial.

Na Copa do Mundo de 2014, o português foi contratado pelo site americano Yahoo!, faturando pouco mais de 4 milhões de reais. Apesar receber propostas de canais de tevê ingleses, Mourinho escolheu a emissora russa, que investiu pesado para atrair grandes nomes do futebol para suas cabines de transmissão: o português terá como companheiro de trabalho o ex-goleiro dinamarquês, Peter Schmeichel, ídolo do Manchester United.