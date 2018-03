Mourinho será comentarista de canal russo na Copa do Mundo

O técnico José Mourinho foi anunciado nesta segunda-feira, em um vídeo divulgado pela emissora russa RT, como comentarista do canal para alguns jogos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A aposta da emissora é na contratação de grandes nomes do futebol mundial para participar das transmissões.

“Estou muito feliz de ser parte da equipe, quero que a Copa do Mundo da Rússia comece logo para poder compartilhar as minhas opiniões sobre os jogos”, declarou o treinador do Manchester United.

Mourinho nunca treinou uma seleção nacional, mas acredita que os favoritos ao título na Copa do Mundo da Rússia são a Alemanha, atual campeã, a França, Portugal, atual campeão da Eurocopa, Brasil e a Argentina de Lionel Messi, além de ver Inglaterra e Bélgica com chances. Além do técnico português, a emissora também acertou com o ex-goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, ídolo do Manchester United.