Mourinho se irrita com técnico holandês: ‘É o pior da história’

O técnico e ex-jogador Frank De Boer criticou José Mourinho, em rede nacional, por não dar tantas oportunidades ao atacante inglês Marcus Rashford, destaque na vitória do Manchester United sobre o Liverpool por 2 a 1, marcando dois gols, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. A resposta de Mourinho foi rápida – e na canela.

“É uma pena que Mourinho seja técnico do Rashford, ele merece ter mais chances, mas Mourinho não é assim, ele quer resultados, se o jogador não for bem em um ou dois jogos, o que é normal para um jovem, ele o coloca no banco. Ele (Rashford) é novo e talentoso, precisa jogar mais”, comentou De Boer.

Perguntado na coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, sobre a presença do jovem atacante inglês no jogo contra o Sevilla, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, Mourinho se mostrou irritado com a crítica do ‘pior técnico da história do Campeonato Inglês’.

“Ele quis dizer que eu não deveria ser o técnico do Rashford porque, para um técnico como eu, o mais importante é vencer. Se ele (Rashford) fosse treinado pelo Frank, teria que aprender a perder, já que o Frank perde todos os jogos”, disparou o português.

Atualmente desempregado, De Boer foi demitido pelo Crystal Palace no início da temporada depois perder os quatro primeiros jogos no Campeonato Inglês, passando apenas 77 dias no comando da equipe.