Mourinho se irrita com jornalista após eliminação do United

José Mourinho não perde a pose, nem mesmo após a eliminação do Manchester United para o Sevilla, em pleno Old Trafford, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a derrota por 2 a 1, o treinador português evitou fazer “drama”, desprezou a pergunta de um jornalista espanhol e relembrou as vezes em que eliminou o próprio United treinando outras equipes.

Questionado por um jornalista espanhol sobre o “fracasso” de sua equipe na temporada, Mourinho se irritou. “Te interessa isso na Espanha? Não me parece”, perguntou, antes de reclamar com seu assessor de imprensa. “É espanhol, presumo que seja de Sevilla e trabalha para a imprensa espanhola, está fazendo perguntas sobre nossa temporada …”

A Mourinho no le va que le pregunten los periodistas españoles pic.twitter.com/Ng56b4ugRt — Tomás María Bence (@tbence) March 14, 2018

“Não quero fazer drama, não temos tempo para isso. Temos jogo no sábado e não podemos ficar tristes por mais de 24 horas. Não é o fim do mundo. Sentei nessa cadeira duas vezes e eliminei o Manchester United, com Porto e Real Madrid, então não acho que isso seja algo novo para o clube.”

No dramas for Jose Mourinho. pic.twitter.com/grZQIy0SeV — BBC Sport (@BBCSport) March 14, 2018

Mourinho ainda lembrou que outras equipes inglesas vivem situação parecida à do United, com exceção ao Manchester City, que lidera o Campeonato Inglês com folgas, já faturou o título da Copa da Liga Inglesa e e está nas quartas da ‘Champions’.

“Uma grande equipe como o Tottenham está na mesma situação que a nossa (foi eliminado pela Juventus na Liga dos Campeões). O Liverpool está vivo na Liga dos Campeões, mas não na Copa da Inglaterra. O futebol e a vida são assim. Hoje perdemos e amanhã será outro dia.”