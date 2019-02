Mourinho elogia Gustagol, do Corinthians: ‘Pode jogar na Europa’

O técnico José Mourinho, que comentou o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Racing pela Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, 14, no canal de streaming DAZN, gostou da partida em Itaquera e destacou a atuação de Gustavo, o Gustagol, que marcou o gol da equipe alvinegra nos minutos finais.

Segundo treinador português, sem clube desde a demissão do Manchester United em dezembro, Gustavo tem perfil para jogar na Europa. “Consigo vê-lo perfeitamente na Europa. Tem as características para o futebol europeu, onde cada vez há menos, como vocês dizem, o centroavante de referência. Hoje em dia há mais jogadores de mobilidade, que baixam para jogar, mas há muito jogos, com determinadas características, em que este tipo de jogador segue sendo muito importante”, afirmou Mourinho, logo após a partida, no Facebook e YouTube da DAZN.

“Pelo que me deu a entender, (Gustavo) tem um cabeceio muito forte. Vou ter que ver outras vezes para tentar perceber se seu tipo de movimentação e jogo entre linhas também têm algo de positivo. Mas gostei também de seu caráter, no final do jogo, a maneira como se comunicava com os companheiros denota claramente força mental, gostei muito”, afirmou Mourinho, antes de encerrar o comentário com uma piada. “Mas não posso falar muito bem se não o procurador já começa a esfregar as mãos.”

Assim como na partida entre River Plate, do Uruguai, e Santos, na terça-feira, Mourinho participou da transmissão da DAZN com comentários antes, no intervalo, e depois da partida, ao lado do ex-goleiro Julio César. Nesta quinta, o jogo foi retransmitido em TV aberta pela RedeTV! – que cortou o sinal assim que a partida terminou, justamente antes dos elogios de Mourinho a Gustagol.