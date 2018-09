Mourinho é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal na Espanha

O técnico português José Mourinho, do Manchester United, fez um acordo com a Fazenda espanhola e aceitou pena de um ano de prisão por evasão fiscal. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Mourinho terá de pagar multa de pouco mais de 1,9 milhão de euros (cerca de 9 milhões de reais) para escapar da prisão.

Segundo a Fazenda espanhola, Mourinho sonegou 3,3 milhões de euros (pouco menos de 16 milhões de reais) em 2011 e 2012, quando era treinador do Real Madrid. O valor equivalia aos direitos de imagens de Mourinho que, através da empresa Koper Services S.A., enviou a quantia para as Ilhas Virgens.

Mourinho deixou o Real Madrid em 2013 e voltou à Inglaterra para comandar o Chelsea, onde ficou por três temporadas. Desde 2016, está no Manchester United.