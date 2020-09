Mourinho denuncia gol 5 cm mais baixo: ‘Pensei que eu havia crescido’

José Mourinho segue aprontando das suas, mesmo fora da elite do futebol europeu. O treinador português do Tottenham revelou nesta quinta-feira, 24, pouco depois da vitória por 3 a 1 de sua equipe sobre o modesto Shkendija, da Macedônia, pela terceira fase de qualificação da Liga Europa, que a meta do Arena Philip II teve de ser trocada antes da partida por estar fora do tamanho regulamentar (7,32 m de largura e 2,44 de altura).

“Achei que eu havia crescido, mas depois percebi que o gol estava 5 cm mais baixo”, brincou Mourinho, que posou para foto para comprovar a irregularidade. Na entrevista após o jogo, ele contou que foi seu goleiro, Hugo Lloris, quem o alertou. “Foi engraçado, porque meu goleiro veio me avisar que o gol estava menor. Fui comprovar e estava mesmo. Chamamos o delegado da Uefa e estava 5 cm mais baixo. Então, pedimos gols com as dimensões corretas”, explicou.

Com gols no tamanho correto, o Tottenham chegou a sofrer, mas garantiu a classificação com gols de Erik Lamela, Son Heung-min e Harry Kane; Nafiu chegou a empatar o jogo no início do segundo para a equipe da Macedônia, antes da reação do clube inglês. Nos playoffs, que antecedem a fase de grupos, o Tottenham vai enfrentar o Maccabi Haifa, de Israel, que eliminou FC Rostov por 2×1.