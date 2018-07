Mourinho critica United: ‘Não estamos à altura de Liverpool e Chelsea’

A temporada europeia nem sequer começou oficialmente e o treinador José Mourinho já se mostrou insatisfeito em relação a seu próprio clube, o Manchester United. Durante um torneio amistoso nos Estados Unidos, o treinador português disse que o time precisa urgentemente de reforços para poder competir com os rivais ingleses.

“A primeira realidade que precisamos encarar já na pré-temporada é a de que o nível do nosso plantel não está à altura de times como Liverpool e Chelsea. Precisamos fazer mais algumas contratações, além de manter nossas estrelas, claro, se quisermos lutar por títulos”, disse Mourinho, em entrevista coletiva concedida em Los Angeles, nesta quarta-feira.

Desde que a janela de transferências foi aberta, o United anunciou as contratações do meio-campista brasileiro Fred, o lateral português Diogo Dalot e o goleiro inglês Lee Grant. Desses, apenas Fred deve disputar uma vaga entre os titulares na temporada. Mourinho deixou claro que necessita de mais reforços.

“Gostaria de poder contar com mais dois jogadores, mas uma coisa é o que eu gostaria, outra é o que vai acontecer”, indagou. “Claro que todos aqui conosco estão envolvidos com o processo de preparação e com um comprometimento incrível para a sequência da temporada. Posso dizer até que estou contente com as partidas, a evolução nos jogos, mas tenho de admitir que ainda não somos uma equipe, somos um grupo de jogadores.”