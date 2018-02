Mourinho chama Willian de ‘top dos tops’ e exalta Tite

Bem-humorado graças à vitória do Manchester United no clássico contra o Chelsea por 2 a 1, o técnico José Mourinho elogiou dois personagens importantes para a seleção brasileira, que busca o hexacampeonato na Copa do Mundo da Rússia este ano: o meia Willian e o treinador Tite.

“Posso falar sobre o Willian?”, perguntou Mourinho, em português, para a reportagem da ESPN Brasil após a partida. “É top. Top dos tops”, afirmou. O meia brasileiro, que atuou sob o comando de Mourinho no Chelsea entre 2013 e 2015, marcou o único gol da equipe visitante neste domingo.

O treinador do Manchester United estendeu o elogio à seleção brasileira e ao técnico Tite. “Na seleção também há outros que não são malzinhos e vocês têm um grande treinador, com uma grande experiência a nível de clubes”. E completou: “Podem fazer qualquer coisa muito engraçada na Rússia”.

Com a vitória no clássico, o United retomou a segunda colocação na tabela, com 59 pontos – dois a mais do que o Liverpool, mas 13 atrás do que o líder Manchester City. O Chelsea foi ultrapassado pelo Tottenham e agora é o quinto, com 53 pontos.