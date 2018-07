Mourinho alfineta Klopp: ‘Engraçado como as pessoas mudam de opinião’

O Campeonato Inglês só começa daqui duas semanas, mas o técnico José Mourinho, do Manchester United, já fez questão de apimentar a disputa com uma provocação endereçada a Jürgen Klopp, treinador do Liverpool. Questionado sobre os altos investimentos do rival (gastou mais de 180 milhões de euros em contratações) para a temporada, o português recordou, com ironia, uma frase de Klopp de dois anos atrás.

“Fico feliz de ver como as pessoas podem mudar de ideia, é engraçado”, alfinetou Mourinho nesta quinta-feira, durante pré-temporada do United nos Estados Unidos. Ele se referia a uma frase de Klopp, que em 2016 se disse chocado com o fato de o clube de Mourinho ter pagado 100 milhões de euros no francês Paul Pogba. “Eu jamais pagaria esse valor em um jogador mesmo que pudesse, eu faria as coisas diferentes”, disse o alemão, na ocasião.

Nesta temporada, o Liverpool desembolsou mais de 180 milhões de euros com as contratações de Alisson, Fabinho, Xherdan Shaqiri e Naby Keita – valor bem investido, segundo Mourinho. “Eu acho que, se você tem dinheiro, é melhor investi-lo do que deixar no banco. Mas é preciso investir bem e honestamente acho que o Liverpool o fez, porque são todos jogadores de qualidade.”

Recentemente questionado sobre o tema, Klopp admitiu que “mudou de opinião.” “Farei o que for necessário para o Liverpool ter sucesso. Eu não poderia imaginar que o mundo mudaria desta forma. Dois anos atrás, pagar 100 milhões em um jogador era uma loucura, mas o mundo mudou completamente”. O Liverpool foi vice-campeão da última Liga dos Campeões, o que aumentou consideravelmente sua receita.