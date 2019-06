Morumbi x Itaquera: inflação nos estacionamentos da Copa América

O torcedor da seleção brasileira que foi assistir ao jogo contra o Peru neste sábado, em Itaquera, saiu ganhando de quem foi ver a abertura da Copa América contra a Bolívia: no Morumbi, o estacionamento mais próximo, bem em frente ao estádio, cobrou 100 reais pelo serviço – aumento de 100% em relação aos últimos jogos do São Paulo FC no bairro nobre da zona sul, perto do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Em Itaquera, na zona leste, os preços eram mais baixos: o estacionamento mais próximo, a cerca de 1,5 km da Arena, cobrou 50 reais, o mesmo cobrado em jogos do Corinthians, segundo um funcionário. O Shopping Metrô Itaquera manteve suas tarifas: 11 reais por até três horas e 16,50 reais de três a seis horas. Tanto o Morumbi quanto a Arena Corinthians têm estações de metrô próximas, com bilhete a 4,30 por viagem.