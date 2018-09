Morre Silas, ex-atacante do Guarani que lutava contra leucemia

O atacante Silas Brindeiro, ex-jogador do Guarani, morreu na noite desta terça-feira (25). Diagnosticado com leucemia, o paraense, de 31 anos, estava internado desde maio no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), em São Paulo, e não resistiu a complicações provocadas por uma infecção pulmonar.

“Com profundo pesar, o Guarani Futebol Clube informa e lamenta o falecimento do atacante Silas dos Santos Brindeiro, de 31 anos. O Guarani, por meio de seu Conselho de Administração, externa os sentimentos à família e aos amigos. O futebol está de luto. Descanse em paz, Silas”, declarou, em nota, o Guarani.

Silas foi diagnosticado com leucemia em 2014, mesmo ano em que jogou pelo Guarani e marcou quatro gols em 16 jogos. Dois anos depois, em 2016, se recuperou e foi contratado pelo São Francisco-PA, mas novos exames apontaram o retorno da doença. Em junho, Silas foi submetido ao um transplante de medula óssea. Apesar dos esforços, o quadro piorou na semana passada e ele não resistiu.