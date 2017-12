Morre segunda filha de treinador do sub-20 do Fluminense

Uma semana após acidente automobilístico, com queda do carro de uma ponte perto da cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, o ex-goleiro e atual treinador do time sub-20 do Fluminense, Léo Percovich, perdeu sua segunda filha, que seguia internada desde então. A menina de 10 anos morreu na noite do último domingo, uma semana após a irmã mais nova.

O acidente aconteceu no último sábado (16) e a filha caçula, de cinco anos, chegou a ser socorrida mas morreu no Hospital Pronto Socorro de Juiz de Fora. Nesta segunda-feira, o Fluminense, por meio de nota de pesar oficial, lamentou a morte da outra filha do treinador. O casal já deixou a CTI do Hospital Albert Sabin, na cidade mineira — o filho segue internado, mas em situação estável.

O clube decretou luto oficial de três dias pelos acontecimentos no final de semana. Como goleiro, Léo Percovich defendeu o Fluminense em 1996 e 1997, anos em que a equipe sofreu dois rebaixamentos.