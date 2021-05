Morre Rildo, ex-lateral do Santos e da seleção brasileira, aos 79 anos

Morreu no domingo, 16, aos 79 anos, o ex-lateral esquerdo Rildo, que atuou pelo Santos entre os anos de 1967 e 1972 e disputou a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, com a seleção brasileira. Ele também teve passagens por Íbis, Botafogo, Sport.

Rildo morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Santos informou na manhã desta segunda o falecimento do ex-jogador e decretou luto oficial de sete dias.

Na Vila Belmiro, Rildo conquistou os Paulistas de 1967, 1968 e 1969, além da Supercopa Sul-Americana, a Recopa Intercontinental e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, posteriormente unificado como Campeonato Brasileiro. Foram 325 jogos e 11 gols pelo clube.

“Nossos sentimentos aos familiares e amigos desse grande ídolo que marcou época e deixou seu nome cravado na história santista”, disse o Santos, em comunicado. Após encerrar sua carreira como atleta, dirigiu equipes nos Estados Unidos, como California Emperors, Los Angeles Salsa e San Fernando Valley.