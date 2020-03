Morre Ramonzinho, ex-jogador de Corinthians e Botafogo, aos 21 anos

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Ramonzinho, que atuou no Sub-20 do Timão em 2018, devido a uma insuficiência renal grave. 😢

Muita força aos familiares neste momento difícil.

📸 Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians pic.twitter.com/phMoAuSngg

— Corinthians (@Corinthians) March 18, 2020