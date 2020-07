Morre o jornalista Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos

Morreu nesta terça-feira 28, o jornalista, músico e apresentador Rodrigo Rodrigues, atualmente no SporTV e com passagem por PLACAR, vítima de complicações decorrentes da Covid-19, aos 45 anos. Um dos mais queridos membros da imprensa esportiva, ele estava internado desde o último sábado, com um quadro de trombose venosa cerebral.

Segundo boletim do Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, o jornalista teve morte encefálica atestada pela manhã desta terça. “O paciente encontrava-se em estado grave e coma induzido, em unidade de terapia intensiva, desde o último domingo, 26, após ter sido submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral”, diz o comunicado assinado pelo médico Paulo Henrique Ribeiro Bloise.

Rodrigues deu entrada na emergência do hospital 15 dias após o teste positivo para Covid-19, e foi diagnosticado com trombose venosa cerebral. O caso comoveu colegas de profissão e também esportistas e cartolas, que se manifestaram nas redes para prestar apoio a Rodrigues, desde Galvão Bueno e Cléber Machado, até o jogador Zico, seu grande ídolo.

Rodrigo Rodrigues, mais conhecido como RR pelos amigos, tinha o bom humor e espontaneidade como uma de suas principais marcas. Iniciou a carreira em 1995, na Rede Vida, e ganhou maior notoriedade a partir de 2001, no programa Vitrine, da TV Cultura. Passou ainda por SBT e Band, antes de retornar à Cultura, onde ancorou o Cultura-Meio Dia ao lado de Maria Júlia Coutinho até 2010.

Sua estreia no esporte se deu em 2011, quando assumiu a função de apresentador do Bate-Bola, da ESPN Brasil. Passou ainda pela TV Gazeta, de São Paulo, Esporte Interativo, Radio Globo e também por PLACAR. Em 2017, ele comandou o programa PLACAR Ao Vivo, no canal do Facebook da revista. Desde janeiro de 2019, trabalhava no grupo Globo.

Rodrigo Rodrigues tinha outras grandes paixões além do esporte: a música e o turismo. Em 2008, Rodrigo montou a banda The Soundtrackers, especializada em tocar trilhas de grandes sucessos do cinema, da qual era guitarrista. Escreveu livros como As Aventuras da Blitz e Almanaque da Música Pop no Cinema, além de guias de viagem como London, London e Paris, Paris. Rodrigo Rodrigues era torcedor do Flamengo e tinha Zico como sua maior referência. Confira, abaixo, o PLACAR Ao Vivo com o ídolo rubro-negro:

Rodrigo Rodrigues era conhecido entre jornalistas pelo bom humor e carisma. A morte do apresentador comoveu seus companheiros de trabalho, que prestaram uma série de homenagens a ele nas redes sociais, assim como os principais clubes do país e pessoas que não o conheciam.

A aventura de Rodrigo Rodrigues @RR_TV por aqui foi curta, mas intensa e emocionante. Que honra ter convivido com um amigo tão terno e gentil. Um presente que a vida deu para mim e para os que o conheceram.

Hoje é o dia mais triste da minha carreira. Meu amigo, parceiro de pizza na madrugada, generoso, divertido, que me ensinou tanto sobre ser leve em televisão. Rubro-negro doente, viciado em camisas de clubes, música, Zico e resenha. Meu canalha favorito! Nosso amigo! pic.twitter.com/Tn737dicde — Ana Thaís (@anathaismatos) July 28, 2020

Que barbaridade! Rodrigo Rodrigues nos deixou, aos 45 anos. Descanse em paz, irmão… Mais uma pessoa maravilhosa, alegria em forma de gente, que nos deixa. Tristeza gigante! — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) July 28, 2020

Rodrigo Rodrigues. Um estilo inconfundível. Um comunicador incrível. Conheci certa vez por acaso os pais dele. Tão simpáticos. Uma vez ele me convidou para participar de um programa da Placar que ele apresentava. Não pude ir. Vou lamentar para sempre. Descanse em paz. Continua após a publicidade — Rômulo Mendonça (@romulomendonca) July 28, 2020

Dia triste demais. Perder um cara generoso como o Rodrigo Rodrigues é muito doloroso. Deixo aqui uma lembrança dele tocando um trecho de Nowhere Man numa madrugada, em viagem, para mostrar ao meu filho. Descanse em paz! pic.twitter.com/n7nTGRzQAX — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) July 28, 2020

Rodrigo Rodrigues estava sempre sorridente. Sempre. Não é força de expressão. Ele certamente está sorrindo agora, mesmo num dia brutalmente triste como este. Vai em paz, RR. Até um dia. — André Kfouri (@KfouriAndre) July 28, 2020

Queria desejar muita força pros pais do Rodrigo Rodrigues. É muito dificil pra um pai perder um filho. RR estará CERTAMENTE num lugar com muita justiça e bastante alegria pq ele sempre cultivou esses valores. Cara, ou Fera, como ele sempre me chamava…fique bem. Muita saudade. — EF74 (@ericfaria74) July 28, 2020

Rodrigo Rodrigues fez um milhão de amigos e foi um dos grandes amigos que tive. Sua alegria, alto astral e entusiasmo estarão sempre entre nós. Rodrigo querido você jamais será esquecido. Fará muita falta! Que tristeza! Que vazio! Durma com os seus anjos RR. — Paulo Soares (@pauloamigao) July 28, 2020

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Oj4tP8hv4m — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2020

É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do apresentador do grupo Globo, Rodrigo Rodrigues. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento de profunda dor. pic.twitter.com/sAUZk7E6u1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 28, 2020

O São Paulo Futebol Clube lamenta, com imensa dor, o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Exemplo de competência, querido por todos e de coração tão grande, terá sempre nosso respeito e nossa lembrança. Nossa solidariedade à família e aos amigos em momento tão dolorido. pic.twitter.com/P6LjWMW4MG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2020

É com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Rodrigo Rodrigues. Manifestamos as condolências aos amigos e familiares e desejamos todo apoio neste momento difícil. pic.twitter.com/J3zwhe0NRA — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) July 28, 2020

Lamentamos a morte do jornalista e apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues. "RR", como era chamado pelos amigos, deixa uma triste lacuna no cotidiano do jornalismo esportivo. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos do apresentador, neste momento de luto e dor. 😢 — Corinthians (@Corinthians) July 28, 2020

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues e deseja força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) July 28, 2020

Recebi ha pouco a noticia do falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues em decorrencia de covid-19. Meus sentimentos a família e aos amigos. Profissional querido por todos, vai fazer muita falta. — Andres Sanchez (@andresanchez63) July 28, 2020