Morre o jornalista Fernando Vanucci aos 69 anos

Morreu na tarde desta terça-feira, 24, em Barueri, o jornalista e apresentador Fernando Vanucci, aos 69 anos. A informação foi publicada por sua ex-emissora, Globo.

A causa da morte de Vanucci ainda não foi divulgada. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro central da cidade após passar mal em casa.

De acordo com a publicação, velório e sepultamento do apresentador devem acontecer no Rio de Janeiro. Ele deixa quatro filhos. No último ano, Vanucci ficou internado no Hospital Oswalvo Cruz, onde foi submetido a uma angioplastia coronária.

Natural de Uberaba, no interior de Minas Gerais, Vanucci iniciou a carreira em rádios locais. Já na década de 70, após passagem pela afiliada da Globo em Minas Gerais, foi transferido a sede, no Rio de Janeiro, onde apresentou jornais Globo Esporte e Esporte Espetacular .

Pela emissora, também cobriu seis Copas do Mundo e ficou marcado pela criação do bordão “Alô, você!”. Na carreira, ainda teve passagem pela Bandeirantes, Record e Rede TV.