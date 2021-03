Morre o ex-volante Gilmar Fubá, campeão mundial pelo Corinthians

Morreu nesta segunda-feira, 15, o ex-volante Gilmar Fubá, 45 anos, lembrado principalmente pela passagem pelo Corinthians, clube onde foi formado e atuou como profissional entre 1996 e 2000. Ele lutava havia cerca de cinco anos contra um linfoma, tipo de câncer de medula óssea, descoberto quando foi realizar exames para tratar de uma pneumonia.

Gilmar trabalhou nos últimos anos como uma espécie de observador em uma equipe de captação de talentos para as categorias de base do Corinthians. Enquanto jogador do clube, ele fez 131 jogos e marcou quatro gols. Conquistou, além do Mundial, um Paulista (1997) e dois brasileiros (1998 e 1999).

Fubá nasceu em São Mateus, bairro da zona leste de São Paulo, e ainda teve passagens por diversas equipes do Brasil como Fluminense, Red Bull Brasil (atual Red Bull Bragantino), Rio Branco-SP, Portuguesa, Criciúma, Noroeste-SP e Santa Helena-GO. Também atuou no exterior por Schalke 04, da Alemanha, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

O Corinthians lamentou o falecimento do ex-jogador citando Fubá como um “volante incansável e superquerido” e “um dos tunfos” da conquista de diversos campeonatos. Na campanha que terminou com o título mundial, o volante contou que sequer tinha contrato vigente com o clube.

“Gilmar Fubá, que ganhou esse nome por ter recebido mamadeira de fubá da mãe na infância por falta de leite, também foi parte do elenco que conquistou o Brasileiro em 1999 e o Mundial em 2000, ano em que deixou o clube”, disse o Corinthians em trecho de nota. “O Corinthians se une aos parentes, amigos e fãs do atleta neste momento de muita dor pela perda precoce de Gilmar Fubá, que sem dúvida será lembrado pelo seu bom humor e pelos títulos conquistados no Timão. Sem dúvida, deixará saudades”.