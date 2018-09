Isaque Souza, jogador do sub-14 do Vasco da Gama, morreu nesta quinta-feira, vítima de câncer ósseo. Ele foi diagnosticado com a doença em julho deste ano. Nas redes sociais, o Vasco confirmou a morte do garoto, que estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro.

Infelizmente o guerreiro Isaque nos deixou.

Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento. https://t.co/ocvzYUyvwU — #Vasco120 (@VascodaGama) September 13, 2018

Isaque Souza também passou pelas categorias de base do Flamengo, que também deu apoio aos familiares nas redes sociais: “Muita força aos familiares e amigos. Saudações rubro-negras!”.

Infelizmente, Isaque perdeu essa luta. Descanse em paz, garoto! Que os momentos com o Manto Sagrado tenham sido inesquecíveis. Muita força aos familiares e amigos. Saudações rubro-negras! https://t.co/hglvRMgari — Flamengo (@Flamengo) September 13, 2018

(Com Gazeta Press)