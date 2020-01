Morre Cabeção, quarto goleiro com mais jogos pelo Corinthians

Morreu nesta segunda-feira, 6, aos 89 anos, o ex-goleiro Luiz Morais, conhecido como Cabeção, ídolo do Corinthians entre as décadas entre de 50 e 60. As causas da morte não foram divulgadas.

Cabeção é o quarto goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians: entre 1949 e 1966, atuou em 326 partidas com a camisa e fica atrás apenas de Ronaldo Giovanelli (602), Cássio (418) e Gilmar dos Santos Neves (395).

O goleiro foi bicampeão paulista em 1951 e 1954 e venceu o Torneio Rio-São Paulo em 1953 e 1954. Foi reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1954 e passou também por Bangu, Portuguesa e Comercial de Ribeirão Preto.