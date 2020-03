Moro telefona para autoridades paraguaias para tratar do caso Ronaldinho

A prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, acusado de ter usado passaportes falsos para entrar no país, preocupa Sergio Moro. O ministro da Justiça e Segurança Pública telefonou nesta segunda-feira 9 para integrantes do governo paraguaio para buscar informações sobre o caso. Ronaldinho e seu irmão Assis estão detidos em Assunção desde a última sexta-feira 6.

De acordo com sua assessoria, Moro “ligou apenas para obter informações” e disse ainda que que “o governo brasileiro está acompanhando o caso” e que “o Paraguai é soberano para tomar decisões.”

Nesta segunda-feira 9, a defesa do ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira entrou com um recurso para que os irmãos Assis possam cumprir prisão domiciliar. Uma audiência foi marcada para a terça-feira 10.

Em setembro do ano passado, Ronaldinho, apoiador do governo do presidente Jair Bolsonaro, recebeu o título de embaixador do turismo brasileiro pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Na época, o ex-jogador estava com o passaporte apreendido devido a uma ação por danos ambientais movida pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Um mês depois de assumir o cargo na Embratur, Ronaldinho conseguiu reaver o passaporte ao pagar uma multa ambiental de 6 milhões. Mesmo preso no Paraguai, Ronaldinho mantém o cargo de embaixador do turismo que, segundo a Embratur, é apenas “simbólica e honorária”.