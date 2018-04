Monaco reembolsa torcedores que assistiram à derrota por 7 a 1

O Monaco decidiu reembolsar o valor do ingressos aos torcedores da equipe que foram ao Parque dos Príncipes, em Paris, acompanhar a derrota por 7 a 1 para o Paris Saint-Germain, que deu ao clube da capital o título do Campeonato Francês com cinco rodadas de antecipação neste domingo.

Nesta segunda-feira, o clube do principado divulgou em sua conta no Twitter que em breve passará aos interessados as informações para obter o reembolso.

L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 15, 2018

“Os únicos que estiveram à altura foram nossos torcedores, e lhes agradeço. Apoiaram a equipe, mas não conseguimos fazer nada. Faremos tudo a partir do próximo jogo para que fiquem orgulhosos”, disse o vice-presidente do Monaco, Vadim Vasilyev, também pelo Twitter.

O PSG obteve neste domingo seu sétimo título na história do Francês, o quinto nos últimos seis anos, e sucedeu o próprio Monaco, vencedor na temporada passada. O jornal Le Parisien destacou que foi a primeira vez desde 1974 que o time do principado perdeu por seis gols de diferença pelo campeonato nacional.