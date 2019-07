Moisés deixa o Palmeiras e é oficializado como reforço de time chinês

A negociação entre Palmeiras e Shandong Luneng, da China, pelo meia Moisés, foi concluída neste domingo e o jogador foi oficializado como reforço do time chinês. Ele foi vendido por cinco milhões de euros (cerca de 21 milhões de reais), quantia destinada integralmente ao clube paulista, que detinha 100% dos direitos econômicos do atleta.

A transação rendeu ao Palmeiras uma valorização grande do jogador, uma vez o meio-campista foi negociado por um valor cerca de seis vezes maior do que o clube pagou para adquiri-lo no começo de 2016, então por R$ 3,4 milhões. O meia já posou para fotos vestindo a camisa do Shandong Luneng, clube em que será companheiro novamente do atacante Roger Guedes, com quem atuou pela equipe alviverde.

Moisés veio ao Palmeiras depois de passar pelo Rijeka, da Croácia. Ele disputou 138 jogos, marcou 12 gols e foi campeão brasileiro em 2016 e 2018, tendo sido decisivo na primeira conquista. No entanto, o meia vinha em baixa já há algum tempo e, após sofrer duas lesões sérias nos joelhos, nunca mais repetiu as boas atuações de 2016.

Na última quarta-feira, Moisés, que vinha sendo reservas no elenco comandado por Luiz Felipe Scolari, errou o pênalti que decretou a eliminação da equipe Palmeiras para o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras foi mais importante na minha vida do que eu na história do Palmeiras. https://t.co/JxUx55uR8t Orgulho, honra e amor por esse clube. pic.twitter.com/kPZNGCvFgn — Moises Lima (@MoisesLima10) July 22, 2019

Depois do jogo realizado no Beira-Rio, Moisés não acompanhou a delegação na viagem de Porto Alegre a Fortaleza, onde o Palmeiras foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 no sábado, e viajou para São Paulo para participar das conversas sobre seu futuro. Restavam apenas exames médicos. Tudo ocorreu bem e a transferência foi selada.