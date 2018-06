Modric rasga elogios a Neymar ‘É craque, um dos melhores do mundo’

LIVERPOOL – Luka Modric, a estrela da seleção croata, trocou de camisa com Neymar após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Croácia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, realizado neste domingo, em Liverpool, e não economizou nos elogios ao craque brasileiro.

“Não falamos nada demais, só sobre sua lesão, é bonito vê-lo em campo outra vez porque é um craque, um dos melhores do mundo”, afirmou o meio-campista quatro vezes campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

Modric também foi questionado sobre a possibilidade de ter Neymar como companheiro no clube espanhol. O croata sorriu e desconversou: “Vamos ver o que acontece.” Há vários meses, jornais espanhóis especulam a possibilidade de Neymar trocar o Paris Saint-Germain pelo tricampeão europeu após a Copa.