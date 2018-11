Modric é eleito o melhor jogador do ano pela IFFHS; Cristiano fica em 10º

O meia croata Luka Modric, do Real Madrid, foi anunciado nesta quinta-feira, 29, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) como o melhor jogador do mundo em 2018. A votação colocou o brasileiro Neymar em quinto e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, apenas no 10º lugar.

Eleito melhor da última edição da Copa do Mundo, melhor da Europa pela Uefa, e vencedor do prêmio The Best, da Fifa, Modric venceu o pleito com 272 pontos, entre especialistas de 90 países. O segundo lugar ficou com o argentino Lionel Messi, do Barcelona, que somou 144 pontos. O argentino venceu o prêmio nos últimos três anos.

Depois do croata e de Messi, apareceram os belgas Eden Hazard, do Chelsea, com 114 pontos; e Kevin de Bruyne, do Manchester City, com 36, e Neymar, com 18. O atacante português Cristiano Ronaldo foi apenas o décimo, com cinco pontos.

Confira os 10 melhores da IFFHS: