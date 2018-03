Modric, do Real Madrid, é acusado de falso testemunho na Croácia

A promotoria da Croácia formalizou nesta sexta-feira uma acusação contra o meio-campista Luka Modric por falso testemunho. O jogador do Real Madrid é acusado de ter cometido perjúrio sobre um acordo financeiro entre ele e Zdravko Mamic, um ex-diretor do Dínamo Zagreb, alvo de investigação por suposto desvio de dinheiro e fraude fiscal.

De acordo com os promotores da cidade de Osijek, o jogador mentiu em seu depoimento de junho do ano passado sobre sua transferência do Dínamo para o Tottenham, em 2008. Inicialmente, Modric disse ao tribunal que tinha um acordo com Zdravko Mamic em que abria mão de 50% do valor que lhe cabia na transferência. Mamic, que nega qualquer irregularidade, teria ficado com uma parte não especificada do valor.

Modric, que desde 2012 é um dos destaques do Real Madrid, é suspeito de mudar o seu testemunho em favor de Mamic durante o julgamento. O foco está na data em que ele fez um acordo escrito com Mamic – se foi antes ou depois do pagamento do dinheiro. Se declarado culpado, Modric pode pegar até cinco anos de prisão.

Os promotores acusam Mamic, seu irmão e outros duas pessoas de desfalque nas contas do Dínamo Zagreb em 15 milhões de euros (cerca de 60 milhões de reais), desde 2008, em diferentes transações de jogadores para clubes estrangeiros, além do não pagamento de 1,6 milhão de euros em impostos. Todos as partes negam as acusações.