Modric, a cartada do Real Madrid para contratar Neymar

De melhor do mundo à moeda de troca por Neymar. Esta é a situação atual do meia croata Luka Modric, atual vencedor da Bola de Ouro e do prêmio The Best, da Fifa, que, segundo informações do diário catalão Sport pode ser uma peça chave para que o Real Madrid consiga tirar o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain.

De acordo com a publicação, o clube da capital espanhola realizou uma proposta oficial de 120 milhões de euros (536 milhões de reais) mais a cessão do passe de Modric, que caiu de rendimento depois da Copa do Mundo do ano passado, na qual foi vice-campeão e eleito o melhor do torneio.

A oferta atenderia ao plano de “vingança” do PSG contra Neymar. Todos no clube francês sabem que o desejo do brasileiro é retornar ao Barcelona e se mostram dispostos a tudo para não satisfazer sua vontade. Tanto que a diretoria do PSG já havia oferecido Neymar ao próprio Real Madrid, à Juventus e ao Manchester United.

A decisão, agora, parece recair mais sob os ombros de Neymar, que sabe que uma eventual ida para o rival de Madri mancharia ainda mais a sua imagem na Catalunha, de onde se arrepende de ter saído. Ainda segundo o Sport, o Barcelona monitora a situação e ainda não desistiu de repatriar o craque, mas para isso precisa primeiro “se livrar” de outro brasileiro, Philippe Coutinho, que, por sua vez, ainda não aceitou uma proposta do Tottenham, segundo a imprensa europeia.

A janela de transferências na Inglaterra fecha nesta quinta-feira, 8, o que pode ser decisivo para as negociações. Já o mercado na Espanha, na França e na Alemanha fecha em 2 de setembro, enquanto na Itália se dá um pouco mais cedo em 25 de agosto, respectivamente. Enquanto não define a situação, o PSG espera contar com Neymar já para a estreia do Campeonato Francês, neste domingo, diante do Nimes.