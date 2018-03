MLS: Ibrahimovic dá show e faz dois na estreia pelo Los Angeles

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic iniciou a passagem pelo Los Angeeles Galaxy decidindo o clássico da cidade contra o LAFC, neste sábado, depois de sair do banco de reservas para marcar dois gols na estreia e garantir a virada de sua equipe na Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos

Ibra entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, quando sua equipe perdia por 3 a 1. Ele iniciou a jogada que diminuiu a diferença, empatou com um golaço quase do meio de campo e, nos acréscimos, fez o segundo para garantir a virada e a vitória por 4 a 3. Ibrahimovic treinou pela primeira vez com seus companheiros na sexta-feira. O atacante não jogava uma partida oficial desde o dia 26 de dezembro, no empate em 2 a 2 entre Manchester United e Burnley.