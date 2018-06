VIENA- A seleção brasileira realiza no próximo domingo, em Viena, na Áustria, às 11h (de Brasília), seu último teste antes da Copa do Mundo da Rússia, diante da seleção austríaca. O técnico Tite não fez mistério: confirmou os 11 titulares para o amistoso, com a volta de Neymar. E neste sábado, durante o treino no estádio Ernst Happel, revelou que o capitão do time será o zagueiro Miranda.

O jogador da Inter de Milão usará a braçadeira pela terceira vez sob o comando de Tite. Ele foi o primeiro capitão, na estreia diante do Equador, e também na vitória sobre o Uruguai, em Montevidéu, ambas pelas Eliminatórias. Só Daniel Alves, que segundo Tite seria o capitão na Rússia se não tivesse se lesionado, usou a faixa mais vezes (4).

O volante Fred, recém-contratado pelo Manchester United, foi a única ausência no treino. Ele sofreu lesão no tornozelo após entrada de Casemiro na última quinta, e segue em recuperação com a fisioterapia, no hotel. Renato Augusto participou da rápida atividade e pode atuar no domingo.

A seleção entrará em campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus. A Áustria não está na Copa, mas vive bom momento: ganhou da Rússia e da Alemanha nos últimos amistosos.

Depois da partida, a seleção viaja para a cidade de Sochi, que será seu quartel-general da seleção na Rússia. No dia 17, o time estreia no Mundial contra a Suíça, em Rostov.