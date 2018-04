Mineiro: Cruzeiro tenta superar vantagem do Atlético-MG

Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, no Mineirão, às 16h (de Brasília), com mando de campo dos cruzeirenses. No jogo de ida, no último domingo, no estádio Independência, o Atlético saiu com uma vitória por 3 a 1.

O Cruzeiro dominou o Campeonato até a final, não perdeu nenhum jogo na fase de grupos, inclusive derrotando o rival Atlético fora de casa, por 1 a 0, mas o favoritismo não se repetiu na primeira partida da final, com o Atlético abrindo dois gols de vantagem.

Não há possibilidades de o confronto ir para os pênaltis, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão, já que, segundo o regulamento do Campeonato Mineiro, o time com melhor campanha tem vantagem em caso de empate no resultado agregado.