Militão é flagrado em boate às 5h da manhã e é afastado pelo Porto

Éder Militão vem se destacando com ótimo rendimento pelo Porto, a ponto de despertar o interesse do Real Madrid, mas fora de campo o defensor brasileiro irritou a diretoria do clube português com uma noite de excessos. Nesta sexta-feira, o jogador não foi relacionado para a partida contra o Tondela, por ter sido flagrado em uma casa noturna de Porto madrugada adentro.

De acordo com os jornais locais A Bola e Record, Militão participou da comemoração de aniversário do também zagueiro brasileiro Luizão, atualmente no Porto B, na boate Eskada, e ficou por lá até cerca de 5h da manhã. Após admitir o deslize, Militão foi punido pela diretoria com a ausência em um jogo. O aniversariante Luizão também deve ser cobrado.

Desde que o ex-jogador Sergio Conceição assumiu o comando do Porto, atos de indisciplina não são tolerados. Um dos principais nomes da equipe, o atacante Marega chegou a ficar afastado, assim como o brasileiro Jorge, mais recentemente. O lateral formado pelo Flamengo, aliás, foi “rebaixado” ao time B e negocia com o Santos.

Por causa do castigo, Militão sequer fez parte da delegação que viaja para enfrentar o Tondela. O Porto lidera o Campeonato Português com 54 pontos, apenas um a mais que o rival Benfica.